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КОЛЛЕГИЯ ЕЭК РАЗРАБОТАЛА МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
11:42 29.12.2016

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрены проекты нормативных актов по созданию условий для развития производства машин и оборудования для сельского хозяйства в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, документы регламентируют организацию производства аналогов импортных комплектующих для сельхозтехники, в том числе электронных компонентов и двигателей, которые не производятся в странах Союза, а также наращивание экспорта произведенных в ЕАЭС тракторов, комбайнов и навесной техники на рынки третьих стран.

«Принятие этих нормативных актов позволит перейти к практической работе по формированию кооперационных цепочек и развитию импортозамещающих производств по выпуску комплектующих для сельхозтехники. Предлагаемые меры также будут способствовать увеличению экспорта сельхозмашин на рынки третьих стран, стимулированию спроса на сельхозтехнику, произведенную на территории Союза, за счет повышения ее эффективности и конкурентоспособности», – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Для достижения этих целей ЕЭК предлагает разработать механизм предоставления государственной поддержки производителям сельхозтехники в зависимости от уровня себестоимости, роста производительности труда и ряда других характеристик.

Одобренные на заседании проекты распоряжений Коллегии будут рассмотрены на очередном заседании Совета ЕЭК, а затем внесены на рассмотрение Евразийского межправительственного совета.
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