|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК РАЗРАБОТАЛА ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАН ЕАЭС В ОБЛАСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
09:59 29.12.2016
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект порядка выплаты компенсации в случае нарушения государством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства.
Как сообщает ЕЭК, проект документа внесен в повестку очередного заседания Совета комиссии.
Договор о ЕАЭС закрепляет, что в случае превышения разрешенного объема поддержки государство Союза должно выплатить другим членам ЕАЭС компенсацию, размер которой соответствует превышению, а в случае применения запрещенных субсидий – компенсацию в размере выданной субсидии. Проект документа определяет условия распределения и процедуру выплаты компенсации в случае нарушения страной Союза обязательств в области господдержки сельского хозяйства.
Согласно проекту, компенсация распределяется между союзными государствами в размерах, рассчитанных на основе данных об объемах взаимной торговли стран ЕАЭС сельскохозяйственными товарами. Общий размер компенсации определяется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе. Решение о размерах и сроках выплаты принимает Совет ЕЭК по итогам конкретного разбирательства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2016
Курсы в банках
на 29.12.2016
Конвертация в банках
на 29.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте