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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК РАЗРАБОТАЛА ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАН ЕАЭС В ОБЛАСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
09:59 29.12.2016

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект порядка выплаты компенсации в случае нарушения государством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства.

Как сообщает ЕЭК, проект документа внесен в повестку очередного заседания Совета комиссии.

Договор о ЕАЭС закрепляет, что в случае превышения разрешенного объема поддержки государство Союза должно выплатить другим членам ЕАЭС компенсацию, размер которой соответствует превышению, а в случае применения запрещенных субсидий – компенсацию в размере выданной субсидии. Проект документа определяет условия распределения и процедуру выплаты компенсации в случае нарушения страной Союза обязательств в области господдержки сельского хозяйства.

Согласно проекту, компенсация распределяется между союзными государствами в размерах, рассчитанных на основе данных об объемах взаимной торговли стран ЕАЭС сельскохозяйственными товарами. Общий размер компенсации определяется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе. Решение о размерах и сроках выплаты принимает Совет ЕЭК по итогам конкретного разбирательства.
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