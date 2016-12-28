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НБУ МОЖЕТ СНИЗИТЬ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 10% - БАНКИР
15:58 28.12.2016

Национальный банк Украины может снизить учетную ставку к концу 2017 года до 10-10,5% с 14%. Об этом заявил председатель правления ПАО "Идея Банк" Михаил Власенко, сообщается в пресс-релизе финучреждения, предоставленном в распоряжение Укринформа.

"Макроэкономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется, поэтому учетная ставка вслед за снижением инфляции должна постепенно уменьшаться. Если говорить в цифрах, мы прогнозируем, что при уровне инфляции в 8-8,5% в 2017 году учетная ставка к концу 2017 года составит 10-10,5%", - сообщил он.

При этом Власенко отметил, что, снижая учетную ставку и одновременно доходность по депозитным сертификатам, НБУ дает банковской системе сигнал на снижение стоимости привлечения депозитов, тем самым стимулируя банки удешевлять стоимость ресурсной базы. Эти факторы должны способствовать активизации кредитования.

"В 2017 году продолжится постепенное улучшение макроэкономических показателей, что предоставит банкам новые возможности с точки зрения возобновления кредитования", - добавил он.

По словам банкира, в настоящее время ставки по кредитам юридическим лицам составляют от 20 до 29% годовых, ставки по кредитам для физических лиц на потребительские нужды - до 50-60% годовых.

"Мы планируем, что в 2017 году конкуренция на рынке кредитования физических лиц будет увеличиваться, и процентные ставки, по крайней мере, в наиболее высокодоходном сегменте, будут снижаться", - сказал Власенко.
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