СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

НК "ЛУКОЙЛ" ПОСТАВИТ В БЕЛАРУСЬ 2,5 МЛН ТОНН НЕФТИ В 2017 ГОДУ

11:42 28.12.2016 НК "ЛУКОЙЛ" заключила контракт на поставку ИООО "ЛУКОЙЛ-Беларусь" до 2,5 млн тонн нефти. Как сообщает "ЛУКОЙЛ", сделка совершена на условиях DDU Новополоцк (ОАО "Нафтан") и/или Мозырь (ОАО "Мозырский НПЗ"). Ориентировочная стоимость контракта составляет около $550 млн плюс/минус 5%. Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в течение января-декабря 2017 года в соответствии с месячными программами поставок, согласованными обеими сторонами.