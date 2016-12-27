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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НК "ЛУКОЙЛ" ПОСТАВИТ В БЕЛАРУСЬ 2,5 МЛН ТОНН НЕФТИ В 2017 ГОДУ
11:42 28.12.2016
НК "ЛУКОЙЛ" заключила контракт на поставку ИООО "ЛУКОЙЛ-Беларусь" до 2,5 млн тонн нефти.
Как сообщает "ЛУКОЙЛ", сделка совершена на условиях DDU Новополоцк (ОАО "Нафтан") и/или Мозырь (ОАО "Мозырский НПЗ"). Ориентировочная стоимость контракта составляет около $550 млн плюс/минус 5%.
Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в течение января-декабря 2017 года в соответствии с месячными программами поставок, согласованными обеими сторонами.
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