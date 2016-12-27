Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение о введении в отношении России антидемпинговых пошлин на ввоз удобрений в страну. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Отмечается, что межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений.

Согласно результатам расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений из России установлено применение демпинга экспортерами. В связи с этим Верховная Рада в ближайшее время направит на рассмотрение парламентариев законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее популярные виды удобрений. При этом для российского экспорта ставка будет увеличена за счет антидопинговой надбавки.

Подчеркивается, что до принятия Радой этого законопроекта введение антидемпинговых мер относительно импорта удобрений из России будет отсрочено.