Экспорт украинских товаров и услуг в страны Европейского союза за 9 месяцев 2016 года составил 35,7%. Об этом Общественному рассказала заместитель министра экономического развития Наталья Микольская.

«Мы видим тенденцию, что дальше ЕС остается фактически нашим главным торговым партнером и происходит рост нашего экспорта в Европейский союз. Основная часть экспорта - более 85% - это товары и только 15% - это услуги. То, что у нас происходит рост экспорта в ЕС говорит о том, что Соглашение о зоне свободной торговли работает», - сказала Наталья Микольская, которую цитирует Укринформ.

По ее словам, пока Европейский союз остается основным торговым партнером Украины. При этом постепенно возрастает экспорт товаров с добавленной стоимостью. Она также добавила, что также выросли продажи рубашек и детских колясок в ЕС.

«Эти факты подтверждают то, что украинские производители начинают находить свое место на рынке ЕС. Мы видим достаточно оживленный интерес со стороны бизнеса, который заинтересован в выходе на рынки ЕС», - добавила она.

Напомним: Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начала действовать с 1 января 2016 года.