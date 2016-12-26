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ГАЗПРОМ УВЕЛИЧИЛ ЗАГРУЗКУ ГАЗОПРОВОДА OPAL ДО 80%
10:18 27.12.2016

Физическая загрузка восточного отвода от магистрали «Северный поток» OPAL выросла до 81% (исходя из пропускной способности в 36 млрд куб. м в год), приводит данные оператор магистрали OPAL Gastransport GmbH.

В результате суммарная загрузка «Северного потока» (сдает газ в отводы OPAL и NEL) увеличилась до 97% (исходя из пропускной способности в 55 млрд куб. м в год), сообщает РБК.

В 2009 году Европейская комиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион gas release. Тогда Газпром отказался выполнять это условие. В результате 50% мощностей OPAL были заморожены.

25 октября Еврокомиссия разрешила Газпрому поставлять больше газа по газопроводу OPAL — восточному отводу от газопровода «Северный поток».

В соответствии с новыми условиями Еврокомиссия сокращает резерв до 10% (при спросе третьих сторон может увеличиться до 20%), а оставшиеся 40% будут выставлены на открытый аукцион на платформе PRIZMA в январе, в котором сможет принять участие Газпром.

Вместе с тем, по данным польской PGNiG, которая активно критикует решение Еврокомиссии об увеличении допуска «Газпрома» к OPAL, новые тарифы и новые правила доступа к газопроводу OPAL вступили в силу с 19 декабря.
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