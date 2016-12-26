|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГАЗПРОМ УВЕЛИЧИЛ ЗАГРУЗКУ ГАЗОПРОВОДА OPAL ДО 80%
10:18 27.12.2016
Физическая загрузка восточного отвода от магистрали «Северный поток» OPAL выросла до 81% (исходя из пропускной способности в 36 млрд куб. м в год), приводит данные оператор магистрали OPAL Gastransport GmbH.
В результате суммарная загрузка «Северного потока» (сдает газ в отводы OPAL и NEL) увеличилась до 97% (исходя из пропускной способности в 55 млрд куб. м в год), сообщает РБК.
В 2009 году Европейская комиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион gas release. Тогда Газпром отказался выполнять это условие. В результате 50% мощностей OPAL были заморожены.
25 октября Еврокомиссия разрешила Газпрому поставлять больше газа по газопроводу OPAL — восточному отводу от газопровода «Северный поток».
В соответствии с новыми условиями Еврокомиссия сокращает резерв до 10% (при спросе третьих сторон может увеличиться до 20%), а оставшиеся 40% будут выставлены на открытый аукцион на платформе PRIZMA в январе, в котором сможет принять участие Газпром.
Вместе с тем, по данным польской PGNiG, которая активно критикует решение Еврокомиссии об увеличении допуска «Газпрома» к OPAL, новые тарифы и новые правила доступа к газопроводу OPAL вступили в силу с 19 декабря.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2016
Курсы в банках
на 27.12.2016
Конвертация в банках
на 27.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте