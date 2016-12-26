ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК УТВЕРДИЛА НОВЫЙ ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВНЕШНИХ ПРОГНОЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ
15:32 26.12.2016

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила новый порядок согласования интервальных количественных значений внешних параметров прогнозов. Они используются для подготовки официальных прогнозов социально-экономического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, договором о ЕАЭС определены внешние параметры, влияющие на экономики государств-членов. Это темпы развития мировой экономики и цена на нефть. На их базе государства Союза разрабатывают национальные официальные прогнозы социально-экономического развития.

Задачей стран ЕАЭС является согласование интервальных количественных значений внешних параметров для сближения условий формирования официальных прогнозов социально-экономического развития стран Союза на основе утвержденного коллегией ЕЭК порядка.

В соответствии с ранее действующим документом государства-члены представляли в комиссию интервалы прогнозных значений внешних параметров. С их учетом комиссия формировала и утверждала достаточно широкие интервалы. Например, интервальные количественные значения прогнозов цены на нефть могли находиться в пределах 50-94 долл. за баррель.

По новому порядку государства-члены договорились представлять в комиссию не интервальные, а точечные значения внешних параметров, предусмотренные в базовых сценариях социально-экономического развития. Это позволяет сузить согласованный интервал и, таким образом, сблизить условия прогнозирования развития экономик.

В перспективе предполагается, что государства ЕАЭС перейдут к единым внешним параметрам прогнозов, то есть национальные официальные прогнозы социально-экономического развития будут разрабатываться исходя из одинаковых внешних условий.

Кроме того, в новый документ включено положение о предоставлении комиссии информации об индивидуальных внешних параметрах прогнозов, значимых для каждой страны Союза и оказывающих влияние на состояние и развитие экономики. Для Кыргызстана таким параметром является цена на золото, для Армении – на медь и молибден, для Беларуси – на удобрения и т.д.

Использование индивидуальных внешних параметров государств ЕАЭС при разработке комиссией прогнозов социально-экономического развития Союза повысит качество этих документов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2016
валюта курс
EUR 2.0378
USD 1.9434
RUB 3.1948
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0378 +0.004
USD 1.9434 -0.0046
RUB 3.1948 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0350 2.0440
USD 1.9450 1.9520
RUB 3.1850 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 26.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0510
EUR/RUB 63.7300 64.4400
USD/RUB 60.9000 61.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте