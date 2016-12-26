Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила новый порядок согласования интервальных количественных значений внешних параметров прогнозов. Они используются для подготовки официальных прогнозов социально-экономического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, договором о ЕАЭС определены внешние параметры, влияющие на экономики государств-членов. Это темпы развития мировой экономики и цена на нефть. На их базе государства Союза разрабатывают национальные официальные прогнозы социально-экономического развития.

Задачей стран ЕАЭС является согласование интервальных количественных значений внешних параметров для сближения условий формирования официальных прогнозов социально-экономического развития стран Союза на основе утвержденного коллегией ЕЭК порядка.

В соответствии с ранее действующим документом государства-члены представляли в комиссию интервалы прогнозных значений внешних параметров. С их учетом комиссия формировала и утверждала достаточно широкие интервалы. Например, интервальные количественные значения прогнозов цены на нефть могли находиться в пределах 50-94 долл. за баррель.

По новому порядку государства-члены договорились представлять в комиссию не интервальные, а точечные значения внешних параметров, предусмотренные в базовых сценариях социально-экономического развития. Это позволяет сузить согласованный интервал и, таким образом, сблизить условия прогнозирования развития экономик.

В перспективе предполагается, что государства ЕАЭС перейдут к единым внешним параметрам прогнозов, то есть национальные официальные прогнозы социально-экономического развития будут разрабатываться исходя из одинаковых внешних условий.

Кроме того, в новый документ включено положение о предоставлении комиссии информации об индивидуальных внешних параметрах прогнозов, значимых для каждой страны Союза и оказывающих влияние на состояние и развитие экономики. Для Кыргызстана таким параметром является цена на золото, для Армении – на медь и молибден, для Беларуси – на удобрения и т.д.

Использование индивидуальных внешних параметров государств ЕАЭС при разработке комиссией прогнозов социально-экономического развития Союза повысит качество этих документов.