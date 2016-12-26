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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ПРИНЯЛ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ПАССАЖИРСКИМ САМОЛЕТАМ И ВАНАДИЕВО-АЛЮМИНИЕВОЙ ЛИГАТУРЕ
13:37 26.12.2016
Совет ЕЭК продлил срок временного ввоза гражданских пассажирских самолетов на пять лет с освобождением от уплаты налогов и пошлин, сообщает ЕЭК.
«Предоставление льготы в виде освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении временно ввозимых гражданских пассажирских самолетов не относится к воздушным суднам с максимальным количеством пассажирских мест свыше 50 и менее 110, – заявила член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. – Это решение принято, чтобы авиаперевозчики, эксплуатирующие иностранные среднемагистральные турбореактивные самолеты на условиях договоров аренды и лизинга, избежали негативных последствий».
Принято также решение, согласно которому предприятия Казахстана смогут импортировать до 400 тонн ванадий-алюминиевой лигатуры в год без уплаты ввозных таможенных пошлин.
«Тарифная льгота вводится на период с 1 января по 31 декабря 2017 года и распространяется только на ванадий-алюминиевую лигатуру, предназначенную для производства титановых слитков, сплавов и слябов, используемых в авиастроении. Для освобождения от уплаты пошлин импортер должен предоставить подтверждение целевого назначения ввозимого товара, выданное уполномоченным органом республики», –отметила Вероника Никишина.
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