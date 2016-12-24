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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МВФ МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ТРАНШ ДЛЯ УКРАИНЫ В ЯНВАРЕ – МИНИСТР ФИНАНСОВ
11:15 26.12.2016
В Министерстве финансов надеются, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда о выделении следующего транша Украине состоится в конце января 2017 года. Об этом на брифинге заявил министр финансов Александр Данилюк.
"После принятия бюджета мы приблизились к следующему траншу МВФ. Надо принять еще некоторые решения Кабинета Министров, и это мы сделаем. Я надеюсь, что мы будем готовы к заседанию Совета директоров МВФ где-то в конце января", - сказал Данилюк, которого цитирует Укринформ.
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что успешная национализация ПриватБанка и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования в январе 2017 года.
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