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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК РАССМАТРИВАЕТ ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В СОЮЗНЫЕ ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ И ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
09:58 26.12.2016
На заседании подкомитета по техническому регулированию и оценке соответствия при профильном консультативном комитете под руководством заместителя директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бауыржана Адилова рассмотрены вопросы по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщает ЕЭК, обсуждены также вопросы в сфере аккредитации.
Члены подкомитета одобрили внесение изменений в технический регламент Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Изменения предложены российской Федеральной службой по аккредитации и связаны с уточнением процедур по оценке соответствия этого оборудования.
Участники заседания отметили важность своевременной актуализации перечней стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламентов Союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» и осуществления оценки соответствия названной продукции.
Кроме того, рассмотрена целесообразность внесения изменений в техрегламент Союза «О безопасности пищевой продукции», а также в другие регламенты на отдельные виды пищевой продукции в части совершенствования процедур подтверждения соответствия товаров стран ЕАЭС установленным требованиям.
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