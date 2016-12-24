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ЕЭК РАССМАТРИВАЕТ ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В СОЮЗНЫЕ ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ И ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
09:58 26.12.2016

На заседании подкомитета по техническому регулированию и оценке соответствия при профильном консультативном комитете под руководством заместителя директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бауыржана Адилова рассмотрены вопросы по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, обсуждены также вопросы в сфере аккредитации.

Члены подкомитета одобрили внесение изменений в технический регламент Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Изменения предложены российской Федеральной службой по аккредитации и связаны с уточнением процедур по оценке соответствия этого оборудования.

Участники заседания отметили важность своевременной актуализации перечней стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламентов Союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» и осуществления оценки соответствия названной продукции.

Кроме того, рассмотрена целесообразность внесения изменений в техрегламент Союза «О безопасности пищевой продукции», а также в другие регламенты на отдельные виды пищевой продукции в части совершенствования процедур подтверждения соответствия товаров стран ЕАЭС установленным требованиям.
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