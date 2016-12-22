Капитализация государством ПАО КБ "ПриватБанк" не будет иметь значительного влияния на макрофинансовую стабильность. Об этом говорится в комментарии НБУ о влиянии капитализации государством ПАО КБ "ПриватБанк" на макрофинансовую стабильность, сообщает Укринформ.

"Решение о переходе ПАО КБ "ПриватБанк" в государственную собственность позволило устранить системный риск для финансовой стабильности и в то же время не будет иметь значительного влияния на валютный рынок Украины и макроэкономические показатели", - говорится в комментарии.

В НБУ отмечают, что для пополнения капитала ПАО КБ "ПриватБанк" Министерство финансов Украины осуществит выпуск облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в объеме 116,8 млрд грн. Но в результате капитализации нет выпуска в обращение денег. Выпущенные ОВГЗ станут надежным активом, который гарантирует выполнение обязательств банка перед вкладчиками. Доход по данным ценным бумагам (около 10% годовых) будет выступать в качестве постоянного источника доходов для банка.

В то же время "ПриватБанк", как и любой другой украинский банк, может обратиться в НБУ за поддержкой ликвидности. Так, Нацбанк 20 декабря с целью поддержки ликвидности, обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременного осуществления расчетов предоставил "Привату" кредит рефинансирования на 15 млрд грн.

В дальнейшем, Национальный банк, при необходимости, также будет поддерживать "ПриватБанк" ликвидностью как путем предоставления кредитов под залог ОВГЗ, так и их выкупа.

Регулятор контролирует потенциальные последствия монетизации ОВГЗ, выпущенных Министерством финансов для "Привата". В случае предоставления банку поддержки ликвидности увеличение денежного предложения через этот канал будет существенно растянуто во времени. Также, объем монетизации ОВГЗ будет существенно меньше объема капитализации банка, поскольку потребности "ПриватБанка" в дополнительной ликвидности не будут значительными, по оценкам НБУ. Банк быстро возобновляет свою работу в нормальном операционном режиме. Уже наблюдаются признаки стабилизации ожиданий общественности и участников рынка, благодаря чему объем оттока средств со счетов постепенно снижается.

Кроме того, как свидетельствует последний опыт пополнения Министерством финансов капитала других государственных банков, монетизируется лишь незначительная часть - около 6% - выпущенных для этих целей ОВГЗ.

В то же время Нацбанк имеет полный комплекс инструментов для того, чтобы операции по поддержке ликвидности "Привата" не приводили к давлению на инфляцию и валютный рынок. Во-первых, свободная ликвидность банковской системы регулярно изымается при помощи депозитных сертификатов Национального банка. Уровень процентных ставок по таким операциям уже учитывает необходимость нивелирования инфляционных и девальвационных рисков. В отличие от прошлых лет процентная политика Национального банка сегодня является действенным механизмом влияния на состояние денежно-кредитного рынка. Во-вторых, Национальный банк накопил достаточный объем международных резервов - около $15,4 млрд - для того, чтобы использовать их для нивелирования функционирования валютного рынка в случае необходимости.

Более того, переход "ПриватБанка" в государственную собственность улучшает перспективы получения очередного транша по программе расширенного финансирования с Международным валютных фондом уже в начале 2017 года. Этот шаг уже получил одобрительные отзывы и других международных финансовых организаций, международных партнеров Украины, инвесторов и экспертов.