Россельхознадзор и представители госветслужбы Беларуси обсудили материалы, представленные белорусской стороной в отношении протоколов лабораторных исследований продукции животного происхождения, проведенных на базе лабораторий, подведомственных Россельхознадзору и лабораторий, относящихся к органам управления ветеринарией субъектов Российской Федерации.

Как сообщает Россельхознадзор, в этом ключе выявлены разночтения в учете и анализе информации, поступающей белорусской стороне в ФГИС «Сирано». Причиной тому послужило то, что белорусская сторона учитывает в работе информацию о выявлениях несоответствия лабораториями, не подведомственными Россельхознадзору, за которые Россельхознадзор не несет ответственности.

Стороны обговорили необходимость прикрепления протоколов лабораторных испытаний, ветеринарных сертификатов и актов отбора проб продукции животного происхождения и (по запросу) другой дополнительной информации, в рамках компетенции уполномоченных органов Сторон, в ФГИС «Сирано». Стороны также обсудили переход региональных государственных ветеринарных служб Республики Беларусь на работу в ФГИС «Сирано».

Также озвучена необходимость создания рабочей группы на уровне специалистов служб двух стран для проработки вопросов, связанных с выявлением несоответствий в продукции животного происхождения, поступающей на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и на территорию Республики Беларусь из Российской Федерации.