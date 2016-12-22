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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В УКРАИНЕ ЕСТЬ ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА
10:28 23.12.2016
Компании из Франции, Китая, а также американо-японская компания Westinghouse готовы принять участие в конкурсе на строительство завода ядерного топлива в Украине. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на итоговой годовой пресс-конференции.
«Завод по тепловыделяющим сборкам будет построен. Три крупные компании готовы принять участие в конкурсе: китайская компания, французская компания и Westinghouse», - рассказал Насалик, которого цитирует Укринформ.
Кроме того, министерство отчиталось об успешных договоренностях с Казахстаном в сфере обогащения урана.
«Казахская сторона отдает нам технологии и мы начинаем освоение наших месторождений с этими технологиями», - отметил Насалик.
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