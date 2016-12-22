Компании из Франции, Китая, а также американо-японская компания Westinghouse готовы принять участие в конкурсе на строительство завода ядерного топлива в Украине. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на итоговой годовой пресс-конференции.

«Завод по тепловыделяющим сборкам будет построен. Три крупные компании готовы принять участие в конкурсе: китайская компания, французская компания и Westinghouse», - рассказал Насалик, которого цитирует Укринформ.

Кроме того, министерство отчиталось об успешных договоренностях с Казахстаном в сфере обогащения урана.

«Казахская сторона отдает нам технологии и мы начинаем освоение наших месторождений с этими технологиями», - отметил Насалик.