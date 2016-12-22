Национальному банку Украины удалось за этот год купить в золотовалютные резервы 1,7 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в интервью Укринформу и UA|TV.

"НБУ купил 1,7 млрд долларов в резервы. Это больше, чем предусмотрено программой МВФ. У нас есть средства для поддержания валютного рынка в случае изменения ситуации", - сказал Чурий, добавив, что в феврале 2014 года международные резервы составляли 5,5 млрд долларов.

Еще одной из побед года заместитель главы НБУ считает подтверждение жизнеспособности режима плавающего курса.

Что касается недоработок регулятора - они были, сказал Чурий. "Не все делалось так быстро, как надо. Например, инструмент по поддержанию ликвидности, который мы запустили на прошлой неделе. Можно было сделать это раньше. Но мы долго над ним работали", - отметил он.