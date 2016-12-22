Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок применения уполномоченными органами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) мер по приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медизделий и изъятию их из обращения в странах Союза.

Как сообщает ЕЭК, документ устанавливает названные меры, а также порядок их применения уполномоченными органами государств ЕАЭС. Это необходимо для обеспечения обращения в Союзе медизделий, соответствующих установленным общим требованиям безопасности и эффективности.

Порядок предусматривает, что уполномоченный орган уведомляет уполномоченные органы других государств-членов Союза о причинах и сроках приостановления запрета применения или изъятия медицинского изделия из обращения посредством использования средств интегрированной информационной системы.

Документ направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан ЕАЭС, интересов пациентов и потребителей медицинских изделий, персонала учреждений системы здравоохранения, а также защиту производителей медиизделий от подделок.