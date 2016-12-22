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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В СТРАНАХ ЕАЭС УСТАНОВЛЕН ЕДИНЫЙ ПОРЯДОК ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ
15:44 22.12.2016
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок применения уполномоченными органами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) мер по приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медизделий и изъятию их из обращения в странах Союза.
Как сообщает ЕЭК, документ устанавливает названные меры, а также порядок их применения уполномоченными органами государств ЕАЭС. Это необходимо для обеспечения обращения в Союзе медизделий, соответствующих установленным общим требованиям безопасности и эффективности.
Порядок предусматривает, что уполномоченный орган уведомляет уполномоченные органы других государств-членов Союза о причинах и сроках приостановления запрета применения или изъятия медицинского изделия из обращения посредством использования средств интегрированной информационной системы.
Документ направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан ЕАЭС, интересов пациентов и потребителей медицинских изделий, персонала учреждений системы здравоохранения, а также защиту производителей медиизделий от подделок.
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