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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УТВЕРЖДЕН МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС
12:25 22.12.2016

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил «Положение о ежегодном мониторинге и анализе результатов реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

Как сообщает ЕЭК, на основе мониторинга комиссия ежегодно сможет оценивать результаты развития промышленного сотрудничества в рамках Союза.

По итогам мониторинга ЕЭК совместно со странами ЕАЭС оценит развитие промышленности союзных государств, ситуацию в отраслях обрабатывающей промышленности, включая состояние внешней и взаимной торговли промышленной продукцией. Кроме того, будет проведен анализ мероприятий, предусмотренных основными направлениями промсотрудничества, а также количественные и качественные результаты их реализации.

Комиссия ежегодно будет готовить доклад о результатах мониторинга и анализа, который в том числе включит в себя предложения по укреплению и дальнейшему развитию промышленного сотрудничества в рамках Союза. Этот документ будет представлен правительствам стран Евразийского союза и размещен на сайте Комиссии.

«Мониторинг и анализ станут эффективным инструментом выявления проблемных вопросов промышленного сотрудничества и корректировки промышленной политики в рамках Союза для учета интересов всех государствах ЕАЭС», – подчеркнул член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

В результате проведения мониторинга и анализа государства ЕАЭС получат комплексную оценку состояния промышленных комплексов «пятерки», смогут оценить, насколько эффективно реализуются инициативы, заложенные в основных направлениях промышленного сотрудничества.

Положение подготовлено в соответствии со статьей 92 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, утвержденными решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9.
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