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ЧАСТНЫЕ ОБОРОННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УКРАИНЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ЛИГУ
11:18 22.12.2016

Частные оборонные производители Украины создали "Лигу частных предприятий". Об этом заявил директор Центра исследований армии Валентин Бадрак во время круглого стола "Потенциал частных оборонных предприятий Украины. Пути развития и преодоления проблем", сообщает Укринформ.

"Потенциал оборонной промышленности в части частного сектора полностью не использован. Поэтому частные оборонные предприятия создают "Лигу частных предприятий", которые будут предоставлять какие-то рекомендации и, мы надеемся, власть будет к ним прислушиваться", - сказал Бадрак.

По убеждению почетного председателя корпорации "УкрИнМаш" Виталия Немилостивого, в Украине необходимо создать равные условия для субъектов ведения хозяйства в оборонном комплексе.

"После того, как начались эти события в Крыму и на востоке Украины, было отменено лицензирование производства, и это дало толчок к тому, что много предприятий начали восстанавливать оборонную продукцию и продукцию двойного использования. Сегодня законодательное поле отстало от той ситуации, которая есть в Украине. У нас нет равных условий для субъектов ведения хозяйства, когда мы говорим об оборонном комплексе", - сказал Немилостивый.

Он рассказал, что частные предприниматели не могут выйти на мировой рынок, поскольку все действия необходимо согласовывать с Государственным концерном "Укроборонпром". По мнению Немилостивого, такая ситуация не только оставляет за государственным концерном монопольное право на продажу оружия, но и убивает здоровую конкуренцию на рынке.

"А теперь, чтобы выйти на мировой рынок, нужно прийти в "Укроборонпром" - к прямому конкуренту, и с ними согласовать проведение переговоров, с ним установить цену. Это монопольное право. Но у нас в государстве есть орган, который следит за нераспространением оружия", - сказал он.

Почетный председатель корпорации "УкрИнМаш" подчеркнул, что система по продаже и изготовлению оружия, которая ныне существует в Украине, уже устаревшая, потому ее необходимо менять.

"Нашу систему нужно менять, потому что действующая не дает возможность получать нашим ВСУ оружие в кратчайший срок и по умеренным ценам, а также не разрешает провести либерализацию внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул Немилостивый.

В то же время, по его убеждению, в стратегических направлениях оборонного сектора должна остаться государственная форма собственности.

"Государственная форма должна остаться в стратегических, важных направлениях. В государственном секторе нужно оставить химию, спецсвязь и другие отрасли, которые нельзя передавать в частные руки", - подытожил Почетный председатель корпорации "УкрИнМаш".

Присутствующий на заседании круглого стола советник гендиректора ГК "Укроборонпром" Сергей Тетерук рассказал, что доля частного сектора в государственном оборонном заказе увеличивается. Тем более, ныне разрабатывается закон, который позволит частным предпринимателям более тесно сотрудничать с государством в оборонном секторе.

"Ныне проходит межведомственное согласование проекта закона "О производстве оружия". Там предусмотрена возможность получения средств на подготовку производства предприятиями негосударственной формы собственности на возвратной основе. Если государство видит, что частное предприятие разрабатывает тот образец, который ему нужен, то по этому проекту закона государство может вложить деньги из их возврата", - сказал Тетерук.

Стоит отметить, что частные предприниматели презентовали участникам круглого стола некоторые новейшие разработки. Например, специализированный бронированный автомобиль "Козак-2М", бронеавтомобиль с повышенным уровнем защиты от мин "Козак-2" и беспилотник "Фурия".
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