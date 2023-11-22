ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ДВИЖУТСЯ В СТОРОНУ УГЛУБЛЕНИЯ ПРОМКООПЕРАЦИИ - МИНЭКОНОМИКИ


13:12 23.11.2023

Беларусь и Россия движутся в сторону углубления промышленной кооперации. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, выступая на презентационной секции «Послезавтра Союзного Государства. Тренды и потенциал развития» в рамках «Международной недели бизнеса-2023» в Уфе.

Татьяна Бранцевич в своем выступлении обратила внимание, что Беларусь и Россия все еще зависимы от поставок из третьих стран по ключевым товарным группам. Однако совместные действия по импортозамещению позволяют, углубляя промышленную кооперацию, укреплять технологический суверенитет Союзного государства.

Замглавы экономического ведомства подробно рассказала о практическом наполнении этой работы.

«С российскими коллегами сформирован и согласован «пул» из 16 совместных инициатив на 800 млн долл. На подходе еще столько же проектов на 500 млн долл. Эти бизнес-идеи придадут мощный стимул развитию машиностроения.

В наших регионах уже есть «истории успеха» с российскими инвестициями по организации новых и расширению действующих производств. Белорусские предприятия также готовы продуктивно взаимодействовать с российскими партнерами. Для Республики Башкортостан отрабатывается возможность организации производства спецтехники на шасси МАЗ, поставок белорусских комплектующих для производства зерносушильных комплексов, троллейбусов, реализации коммерческих проектов в деревообработке и так далее.

Еще одно направление – реализация национальных программ по импортозамещению в машиностроении, станкостроении, деревообработке, фармацевтике. Потенциал замещения импорта по этим программам превышает 50 млрд долл. Предлагаю эту работу масштабировать, выстроив кооперационные цепочки в других отраслях, и выйти на совместные импортозамещающие программы.

Реализация этих задач позволит двигаться дальше в сторону углубления промышленной кооперации, что будет способствовать устойчивому росту и развитию белорусской и российской экономик», – подчеркнула Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2023
валюта курс
EUR 3.3560
USD 3.0785
RUB 3.4925
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3555 -0.0045
USD 3.0785 +0.0122
RUB 3.4925 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3620 3.3700
USD 3.0830 3.0900
RUB 3.4900 3.4930
подробнее

Конвертация в банках
на 23.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0900
EUR/RUB 96.3000 96.9000
USD/RUB 88.3000 88.7075
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте