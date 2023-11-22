Беларусь и Россия движутся в сторону углубления промышленной кооперации. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, выступая на презентационной секции «Послезавтра Союзного Государства. Тренды и потенциал развития» в рамках «Международной недели бизнеса-2023» в Уфе.

Татьяна Бранцевич в своем выступлении обратила внимание, что Беларусь и Россия все еще зависимы от поставок из третьих стран по ключевым товарным группам. Однако совместные действия по импортозамещению позволяют, углубляя промышленную кооперацию, укреплять технологический суверенитет Союзного государства.

Замглавы экономического ведомства подробно рассказала о практическом наполнении этой работы.

«С российскими коллегами сформирован и согласован «пул» из 16 совместных инициатив на 800 млн долл. На подходе еще столько же проектов на 500 млн долл. Эти бизнес-идеи придадут мощный стимул развитию машиностроения.

В наших регионах уже есть «истории успеха» с российскими инвестициями по организации новых и расширению действующих производств. Белорусские предприятия также готовы продуктивно взаимодействовать с российскими партнерами. Для Республики Башкортостан отрабатывается возможность организации производства спецтехники на шасси МАЗ, поставок белорусских комплектующих для производства зерносушильных комплексов, троллейбусов, реализации коммерческих проектов в деревообработке и так далее.

Еще одно направление – реализация национальных программ по импортозамещению в машиностроении, станкостроении, деревообработке, фармацевтике. Потенциал замещения импорта по этим программам превышает 50 млрд долл. Предлагаю эту работу масштабировать, выстроив кооперационные цепочки в других отраслях, и выйти на совместные импортозамещающие программы.

Реализация этих задач позволит двигаться дальше в сторону углубления промышленной кооперации, что будет способствовать устойчивому росту и развитию белорусской и российской экономик», – подчеркнула Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.