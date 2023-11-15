СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЮЗНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ РЫНКУ

15:54 15.11.2023 Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович и министр транспорта России Виталий Савельев подписали протокол об итогах реализации Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка на территории Союзного государства. Как сообщает Telegram-канал Минтранса, на встрече также обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Алексей Ляхнович принимает участие в мероприятиях «Транспортной недели» в Москве. В рамках мероприятия руководитель Минтранса Беларуси проведет двусторонние встречи с коллегами из России и Казахстана, а также возглавит белорусскую сторону на заседаниях совместных комиссий по реализации соглашений между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации.