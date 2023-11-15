|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЮЗНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ РЫНКУ
15:54 15.11.2023
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович и министр транспорта России Виталий Савельев подписали протокол об итогах реализации Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка на территории Союзного государства.
Как сообщает Telegram-канал Минтранса, на встрече также обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Алексей Ляхнович принимает участие в мероприятиях «Транспортной недели» в Москве. В рамках мероприятия руководитель Минтранса Беларуси проведет двусторонние встречи с коллегами из России и Казахстана, а также возглавит белорусскую сторону на заседаниях совместных комиссий по реализации соглашений между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2023
Курсы в банках
на 15.11.2023
Конвертация в банках
на 15.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте