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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ВЫПОЛНИЛИ БОЛЕЕ 88% МЕРОПРИЯТИЙ СОЮЗНЫХ ПРОГРАММ


14:18 10.11.2023

Беларусь и Россия выполнили более 88% мероприятий Союзных программ. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Алеся Абраменко, выступая с докладом на заседании совместной коллегии Министерства экономики Беларуси и Министерства экономического развития Российской Федерации.

По ее словам, благодаря коммуникации между отраслевыми ведомствами, налаженной в рамках реализации программ, тесному системному взаимодействию, Беларусь и Россия смогли выстроить работу своих экономик, перестроить логистические маршруты, переориентировать денежные потоки, найти новых торговых партнеров, и, главное, сохранить стабильность условий жизни наших граждан.

«За прошедшие без малого три года приняты концептуальные решения в экономической политике, определены условия работы в транспортной сфере, подходы в области налогов, определены направления развития научно-технологического сотрудничества. Из предполагаемых 993 мероприятий выполнено 880. Полностью выполнены 13 программ, еще 11 – в высокой степени готовности», - сказала Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Она отметила, что выработка взаимоприемлемых решений по вопросам повестки способствуют созданию благоприятных конкурентных условий ведения бизнеса и сокращению числа препятствий во взаимной торговле товарами.

Алеся Абраменко напомнила, что параллельно проводится работа по подготовке проекта Основных направлений реализации положений Договора о Создании Союзного государства на 2024-2026 годы.

«Если в 2021-2023 годах основной упор делался на формирование правового поля для создания равных условий хозяйствования для предприятий и в социально-трудовой сфере – для граждан, то в 2024-2026 годах планируется перейти к реализации совместных проектов в различных отраслях: промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении. В промышленности предстоит выработать общие подходы по защите технологического суверенитета, наладить собственное производство по приоритетным направлениям, развивать промышленную кооперацию. В рамках цифровой повестки необходимо выстроить системную работу по сопряжению национальных информационных систем. В сфере здравоохранения следует работать предельно интенсивно, чтобы сделать медицинскую помощь и лекарства более доступными для граждан наших стран», – резюмировала замминистра экономики.
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