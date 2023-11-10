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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИЙ МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ПРОЙДЕТ В БРЕСТЕ
09:52 10.11.2023
10 ноября 2023 г. в Бресте состоится совместное заседание коллегий Министерства экономики Беларуси и Министерства экономического развития Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс0службе Минэкономики, повестка дня мероприятия включает широкий круг вопросов. Ключевые – реализация 28 Союзных программ, подготовка Основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также порядка разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства.
Кроме того, коллеги обсудят выполнение Союзной программы по сближению макроэкономической политики на 2021-2023 годы, за которую непосредственно отвечают экономические ведомства Беларуси и России, оценят результаты сотрудничества в инвестиционной сфере, туризме, и по многим другим актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.
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