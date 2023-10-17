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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ В СГ НАХОДИТСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ
15:48 17.10.2023
Беларусь и Россия поэтапно продвигаются в вопросах создания объединенных рынков природного газа и электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
По его словам, завершаются внутригосударственные процедуры по одному из основополагающих документов – проекту договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. На финальном этапе согласований находятся также правила функционирования объединенного рынка электроэнергии.
Продолжается работа над едиными принципами функционирования и регулирования объединенного рынка газа.
Ценовые условия по поставкам российского природного газа в Республику Беларусь на три года определены. "Основная задача в течение 2023-2025 годы - это согласование принципов работы объединенного рынка газа с целью дальнейшего сближения условий хозяйствования для субъектов наших стран», - добавил руководитель Минэнерго.
В свою очередь заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс в интервью журналистам добавил, что положительно оценивает результаты совместной межведомственной работы по созданию общих энергорынков
"За последние 1,5-2 года мы существенно продвинулись, сделано очень многое",- сказал он.
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