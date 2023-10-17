Беларусь и Россия поэтапно продвигаются в вопросах создания объединенных рынков природного газа и электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

По его словам, завершаются внутригосударственные процедуры по одному из основополагающих документов – проекту договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. На финальном этапе согласований находятся также правила функционирования объединенного рынка электроэнергии.

Продолжается работа над едиными принципами функционирования и регулирования объединенного рынка газа.

Ценовые условия по поставкам российского природного газа в Республику Беларусь на три года определены. "Основная задача в течение 2023-2025 годы - это согласование принципов работы объединенного рынка газа с целью дальнейшего сближения условий хозяйствования для субъектов наших стран», - добавил руководитель Минэнерго.

В свою очередь заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс в интервью журналистам добавил, что положительно оценивает результаты совместной межведомственной работы по созданию общих энергорынков

"За последние 1,5-2 года мы существенно продвинулись, сделано очень многое",- сказал он.