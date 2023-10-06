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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РАССМОТРЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА
10:07 09.10.2023
Белорусская торгово-промышленная палата и Торгово-промышленная палата Российской Федерации провели очередное заседание совместного белорусско-российского делового совета, посвященное теме поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, заседание состоялось на площадке ТПП РФ, представители белорусских деловых кругов приняли в нем участие в онлайн-формате.
В ходе заседания руководители и представители организаций по поддержке предпринимательства, бизнес-ассоциаций, банков, технопарков двух стран, представители деловых кругов Беларуси и России обсудили широкий спектр вопросов, связанных с поддержкой в рамках Союзного государства малых и средних предприятий.
Рассмотрены перспективы развития малого и среднего бизнеса в Беларуси и России, программы и проекты Союзного государства, направленные на поддержку МСП, меры финансовой поддержки торговых операций, особенности получения сертификатов и лицензий для обеспечения предпринимательской деятельности, патентов на изобретения для выпуска инновационной импортозамещающей продукции.
Кроме того, вниманию участников представлены возможности технопарков Союзного государства для ведения бизнеса, а также преимущества франчайзинга как эффективного инструмента развития малых и средних компаний.
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