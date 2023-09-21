Доля Беларуси в российском импорте приблизилась к 9%. Об этом заявил сегодня начальник главного управления экономики промышленности Минэкономики Владимир Лобанов, выступая на Секции №1 «Производственный и строительный потенциал» XVII Гомельского экономического форума.

«Беларусь и Россия в этом году значительно наращивают объемы взаимной торговли: наша доля в российском импорте приблизилась к 9% против среднегодовых показателей последней пятилетки в 5,4%. А удельный вес российской продукции в импорте Беларуси составил порядка 51,5%. Общий рынок Союза был и остается приоритетным для наших стран. Уход западных компаний открывает для нас «окно возможностей». Мы должны скоординировать наши действия и работать на опережение, организовывая новые и расширяя действующие производства», – подчеркнул Владимир Лобанов, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Значительный фрагмент выступления представителя Минэкономики был посвящен приоритетам практической реализации импортозамещения.

«Первый – интеграционные проекты. Сформирован и согласован пул из совместных инициатив, в основном, в машиностроении.

Важно, что в наших регионах уже есть «истории успеха». Например, завод строительных материалов «Корпорация «ВОЛМА», производство грузового железнодорожного транспорта и танк-контейнеров на базе Осиповичского вагонного депо. Таких проектов должно становится больше.

Второй – углубленная переработка местного сырья. Здесь концентрируемся на продукции, которая востребована не только у нас, но и на внешнем рынке.

Третий – национальные программы по импортозамещению. У нас есть компетенции, спрос, общий рынок. Необходимо эту работу масштабировать, выстроив кооперационные цепочки в соответствующих отраслях и выйти на совместные импортозамещающие программы.

Четвертое – сопряжение промышленных интересов с Китаем. «Точками» стратегического партнерства наших стран могут стать станкостроение, робототехника, цифровые технологии, выпуск медицинского оборудования и так далее.

Пятое – инструменты поддержки импортозамещения.

Выгодные финансовые условия под перспективные проекты сегодня предлагает Банк развития. Малый бизнес, в свою очередь, может рассчитывать на доступные средства со стороны Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

Появлению новых кооперационных цепочек способствует площадка импортозамещения, созданная Белорусской универсальной товарной биржей. За первое полугодие 2023 года там было совершено более 18,8 тыс. сделок на сумму свыше 190 млн рублей.

Контактно-кооперационные биржи проводит и наш Фонд. Это также ускоряет поиск деловых партнеров.

Согласованные и скоординированные действия по реализации всего комплекса мероприятий позволят не только заместить импорт, но и обеспечить технологический суверенитет Союзного государства», – резюмировал Владимир Лобанов.