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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ В 2024 ГОДУ УВЕЛИЧАТ ВЗНОСЫ В БЮДЖЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 38%


11:12 05.09.2023

Беларусь и Россия в 2024 году увеличат взносы в бюджет Союзного государства на 38%. Об этом сообщил председатель палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на расширенном заседании совета парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое 4 сентября2023 года прошло в Пскове.

"В следующем году на 38% увеличены долевые взносы в бюджет Союзного государства. (...) Общий объем бюджета составит более 6,5 млрд российских рублей", - сказал Андрейченко.

Андрейченко отметил, что взносы Беларуси и России в общий бюджет оставались неизменными с 2009 года. При этом в 2021 году они сократились на 10%.

"Во многом это было связано со снижением количества реализуемых за счет бюджета программ и проектов. В настоящее время благодаря совместным усилиям депутатов парламентского собрания и постоянного комитета ситуация начала изменяться", - отметил он.

По его словам, в завершающей стадии находится подготовка четырех новых программ и трех проектов Союзного государства. При этом Андрейченко обратился к Постоянному Комитету Союзного государства с просьбой принять исчерпывающие меры по обеспечению включения этих программ и проектов в бюджет на 2024 год.

Он также выразил надежду, что и впредь положительная тенденция сохранится и количество финансируемых из бюджета программ, проектов и мероприятий будет расти вместе с ростом его доходной части.

Бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден в конце декабря прошлого года с профицитом 899 млн российских рублей, расходы бюджета должны составить 5 млрд 67 млн рублей, доходы - 5 млрд 966 млн рублей, в том числе отчисления из бюджетов Беларуси и России - 4 млрд 458,6 млн российских рублей (из них 2 млрд 898,3 млн рублей - отчисления России и 1 млрд 560,3 млн рублей - отчисления Беларуси).
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