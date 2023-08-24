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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
НАУЧНЫЕ КРУГИ РАЗРАБОТАЮТ СТРАТЕГИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
17:58 24.08.2023
Научные круги разработают Стратегию научно-технического развития Беларуси и России. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко, отвечая в передаче «Экономическая среда» телеканала «Беларусь-1» на вопрос о необходимости перехода от импортозамещения к импортоопережению.
«В нашей стране сегодня реализуется более 170 импортозамещающих проектов. Успешное развитие получила новая отрасль в машиностроении – электротранспорт. У нас разработаны беспилотный трактор, карьерные самосвалы на аккумуляторных батареях, электрогрузовики. В сфере здравоохранения будут освоены выпуск рентгеновского оборудования, противоопухолевых лекарственных средств и других товаров. Идет активная, системная работа по импортозамещению и созданию новых видов инновационной высокотехнологичной продукции», – резюмировала Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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