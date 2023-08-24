Беларусь и РФ достигли существенного прогресса в вопросе каботажных перевозок. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко в передаче «Экономическая среда» телеканала «Беларусь-1», обсуждая ситуацию с каботажными перевозками по территории России.

«18 августа 2023 г. заключено соглашение о международных автомобильных перевозках, предусматривающее поэтапный переход к полной безразрешительной системе на осуществление по территориям Беларуси и России международных автомобильных перевозок грузов, в том числе в третьи страны и из них. Процесс упрощения каботажных автомобильных грузоперевозок для белорусских перевозчиков будет запущен уже с 1 января 2024 г.

А в рамках реализации инвестиционных проектов – каботаж будет разрешен для белорусов с момента вступления в силу соглашения. С 2025 г. безразрешительная система распространится на страны СНГ, с 2026 г. – на отдельные страны ЕС, к 2030 г. запланирована полная реализация Соглашения», - сказала Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.