|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РФ ДОСТИГЛИ СУЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА В ВОПРОСЕ КАБОТАЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
14:06 24.08.2023
Беларусь и РФ достигли существенного прогресса в вопросе каботажных перевозок. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко в передаче «Экономическая среда» телеканала «Беларусь-1», обсуждая ситуацию с каботажными перевозками по территории России.
«18 августа 2023 г. заключено соглашение о международных автомобильных перевозках, предусматривающее поэтапный переход к полной безразрешительной системе на осуществление по территориям Беларуси и России международных автомобильных перевозок грузов, в том числе в третьи страны и из них. Процесс упрощения каботажных автомобильных грузоперевозок для белорусских перевозчиков будет запущен уже с 1 января 2024 г.
А в рамках реализации инвестиционных проектов – каботаж будет разрешен для белорусов с момента вступления в силу соглашения. С 2025 г. безразрешительная система распространится на страны СНГ, с 2026 г. – на отдельные страны ЕС, к 2030 г. запланирована полная реализация Соглашения», - сказала Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2023
Курсы в банках
на 24.08.2023
Конвертация в банках
на 24.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте