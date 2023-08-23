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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЮЗНЫХ ПРОГРАММ БЕЛАРУСИ И РФ ИДЕТ ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ - МИНЭКОНОМИКИ
12:43 24.08.2023
Реализация Союзных программ Беларуси и РФ идет хорошими темпами. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко в передаче «Экономическая среда» телеканала «Беларусь-1».
«Взаимодействие между нашими странами значительно усилилось по многим направлениям. Полностью выполнены 10 программ, 9 – в высокой стадии готовности. Реализовано 80% мероприятий. Ведется совместная работа по импортозамещающим инвестиционным проектам в сфере микроэлектроники, станкостроения и так далее. В перечне 16 проектов, 8 из них уже реализуются. Важно отметить, что пул проектов остается открытым. Любое предприятие страны, которое заинтересовано в реализации интеграционных проектов в сфере импортозамещения для рынков двух стран может обратиться в Минпром с заявкой для получения финансирования», – подчеркнула Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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