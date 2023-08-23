В Минске на базе Госатомнадзора и государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности» (НТЦ ЯРБ) 22-23 августа 2023 года белорусские и российские специалисты обсуждают подготовку проекта программы совместной деятельности в рамках Союзного государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, участники работают в двух группах. Первая обсуждает вопросы, связанные с типовым пунктом захоронения радиоактивных отходов, вторая сосредоточена на вопросах производства и аттестации детектирующего оборудования с заданными параметрами, в том числе с учетом потребности в организации импортозамещения средств радиационного контроля и их элементов на текущий момент и на перспективу.

С белорусской стороны помимо Госатомнадзора и НТЦ ЯРБ в мероприятии участвуют представители Департамента по ядерной энергетике Минэнерго, ГПО «Белэнерго», ГП «Белорусская АЭС», РУП «БелРАО», «Белнипиэнергопром», ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси, ГУ «Центр геофизического мониторинга» НАН Беларуси, Института природопользования НАН Беларуси, НИИ «Институт ядерных проблем БГУ», МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ. С российской – представители ФГУП «НО РАО», АО «ТВЭЛ», Национального исследовательского Томского политехнического университета, ИБРАЭ РАН, АО «ВНИИАЭС», ФГБУ «Гидроспецгеология», АО «Русатом Сервис», а также по видеосвязи – ФБУ НТЦ ЯРБ, Единой геофизической службы РАН и Объединенного института ядерных исследований.