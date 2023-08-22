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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
РОСАТОМ ГОТОВ ПОСТАВИТЬ В БЕЛАРУСЬ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
13:35 22.08.2023
Русатом Хэлскеа, входящий в Госкорпорацию Росатом – разработчик ядерных технологий для медицины - прорабатывает вопрос о поставке в Беларусь в будущем аппарата для лечения онкологических пациентов.
По словам главы странового офиса «Росатома» в Беларуси Станислава Левицкого, речь идет о комплексе «Брахиум».
Он сообщил, что в июне белорусские онкологи побывали в тульском онкоцентре и посмотрели в действии аппарат для контактно-лучевой терапии.
«Сейчас мы прорабатываем вопрос поставки первого "Брахиума" в следующем году в могилевский онкоцентр. На следующей неделе у нас будет очередное заседание рабочей группы с Минздравом именно по этому вопросу», – сообщил Станислав Левицкий, которого цитирует портал Союзного государства.
«Брахиум» – полностью российская разработка современного и надежного комплекса для высокодозной брахитерапии: источник гамма-излучения на короткое время подводится непосредственно в область опухоли и производит облучение с очень высокой точностью, сохраняя при этом практически не затронутыми окружающие здоровые ткани. «Брахиум», оснащенный новой современной трехмерной дозиметрической системы планирования, обеспечивает широкий спектр клинического применения и эффективного использования за счет наличия полного комплекта аппликаторов и принадлежностей.
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