На прошедшем 14 июня 2023 года в Санкт-Петербурге совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России подведены итоги внешней проверки исполнения бюджета Союзного государства за 2022 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, проведенной контрольными органами Беларуси и России внешней проверкой подтверждаются данные отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2022 год по доходам и расходам. Результаты проверки показали, что финансовая дисциплина при исполнении бюджета Союзного государства повышается. Такая динамика отмечается на протяжении нескольких последних лет. Однако в ходе проверки выявлен ряд недостатков, которые связаны с неполным освоением бюджетных средств.

Основная часть средств союзного бюджета направляется на реализацию совместных мероприятий и программ. Контрольные органы не раз отмечали длительную процедуру разработки и согласования программ. Терялась актуальность и упускалось время. Теперь по предложению Комитета и Счетной палаты нормативно закреплены предельные сроки разработки программ, изменена громоздкая процедура разработки концепции программ. Есть результат. На 2023 год приняты к реализации 3 новых программы, в высокой степени готовности находятся проекты еще 3 программ (в 2022 году реализовывалось 4 программы). Расходы на их реализацию составят 46% союзного бюджета.

Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России отметили, что государственным органам двух стран следует активнее использовать такой формат мероприятий Союзного государства как проекты (аналог программ, но рассчитанный на более короткие сроки – до 3 лет). С прошлого года по инициативе контрольных ведомств расширены направления проектов (ранее они реализовывались только в сфере образования и культуры). Принятые меры должны стать стимулом для министерств и ведомств к более активной работе в рамках Союзного государства.

Кроме того, требуется переформатирование информационного пространства Союзного государства. Дальнейшее развитие должно идти путем создания современного медиахолдинга, включающего телерадиовещание, интернет-каналы, печатные издания.

Также на заседании рассмотрены вопросы распоряжения имуществом, созданным в результате реализации программ, проектов и мероприятий Союзного государства, а также механизм учета собственности Союзного государства, совместного использования объектов имущества и внедрения полученных результатов.