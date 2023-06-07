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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


BKM HOLDING И РОСАТОМ ПЛАНИРУЮТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НОВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ


12:06 07.06.2023

ООО «РЭНЕРА», белорусский производитель наземного городского электрического транспорта BKM Holding (ранее известный «Белкоммунмаш») и страновой офис ГК «Росатом» в Республике Беларусь ООО «Русатом Бел» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области реализации совместных проектов в сфере развития электротранспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе частного учреждения «Русатом – Международная Сеть», документ направлен на развитие совместных компетенций и координацию работы участников по реализации проектов в странах Союзного государства и за рубежом.

РЭНЕРА и BKM Holding уже имеют опыт реализации успешных совместных проектов. В 2022 году был заключен договор на поставку литий-ионных аккумуляторных батарей для 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Поэтапная отгрузка комплектов началась в прошлом году и уже сейчас 81 троллейбус на литий-ионной батарее РЭНЕРА курсирует по маршрутам Санкт-Петербурга.

Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Тарас Мурог выразил уверенность в долгосрочном сотрудничестве: «Рынок электробусов и троллейбусов с увеличенным автономных ходом в России в настоящий момент активно развивается и благодаря этому мы видим большое количество возможностей дальнейшего развития нашего сотрудничества с ООО «РЭНЭРА», которое показывает значительный потенциал и преимущества промышленной кооперации в рамках Союзного государства».

Станислав Левицкий, директор странового офиса Госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь акцентировал внимание на внедрении передовых решений, направленных на снижение экологического воздействия и обеспечение устойчивого развития.

«Объединение опыта и компетенций обеих сторон способствует разработке и внедрению инновационных проектов, направленных на совершенствование системы электромобильного транспорта и повышение комфорта граждан в Союзном государстве», - сказал он.
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