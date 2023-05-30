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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


14:17 30.05.2023

30 мая 2023 года состоялась встреча заместителя министра энергетики Беларуси Дениса Мороза и заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в рамках реализации союзной программы по формированию объединенного рынка электрической энергии, в том числе план мероприятий по созданию рынка.

Кроме того, стороны обсудили ход согласования протокола о внесении изменений и дополнений в межправсоглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем двух стран.

Как отметил Денис Мороз, процесс создания общего рынка электроэнергии Союзного государства должен быть взаимоувязан с формированием общего рынка газа. «Принципы функционирования рынка газа во многом будут определять условия работы общего рынка электроэнергии, поэтому рассматривать эти блоки вопросов мы должны параллельно», - отметил замминистра.

Денис Мороз и Павел Сниккарс посетили Белорусскую атомную электростанцию, где ознакомились с ходом работ по ее сооружению.
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