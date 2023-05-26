Продвижение продуктов ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (ЗАО «БНБК») на рынок РФ будет выведено на принципиально новый уровень. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на I Биотехнологическом форуме Союзного государства.

По его словам, биотехнологии сегодня являются одним из самых динамично развивающихся секторов и играют огромную роль в современной экономике. В частности, они влияют на сферу медицины и сельского хозяйства.

БНБК предоставляет уникальную возможность поделиться своими знаниями, опытом и идеями в области биотехнологий, а также будет способствовать развитию инноваций в этой перспективной отрасли.

«Надеюсь, по результатам форума продвижение продуктов БНБК на рынок Российской Федерации для достижений цели импортозамещения в Союзном государстве будет выведено на принципиально новый уровень», - добавил Игорь Брыло.