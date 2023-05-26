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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ БНБК НА РЫНОК РФ БУДЕТ ВЫВЕДЕНО НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ - МИНИСТР
11:13 29.05.2023
Продвижение продуктов ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (ЗАО «БНБК») на рынок РФ будет выведено на принципиально новый уровень. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на I Биотехнологическом форуме Союзного государства.
По его словам, биотехнологии сегодня являются одним из самых динамично развивающихся секторов и играют огромную роль в современной экономике. В частности, они влияют на сферу медицины и сельского хозяйства.
БНБК предоставляет уникальную возможность поделиться своими знаниями, опытом и идеями в области биотехнологий, а также будет способствовать развитию инноваций в этой перспективной отрасли.
«Надеюсь, по результатам форума продвижение продуктов БНБК на рынок Российской Федерации для достижений цели импортозамещения в Союзном государстве будет выведено на принципиально новый уровень», - добавил Игорь Брыло.
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