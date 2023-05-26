ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ БНБК НА РЫНОК РФ БУДЕТ ВЫВЕДЕНО НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ - МИНИСТР


11:13 29.05.2023

Продвижение продуктов ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (ЗАО «БНБК») на рынок РФ будет выведено на принципиально новый уровень. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на I Биотехнологическом форуме Союзного государства.

По его словам, биотехнологии сегодня являются одним из самых динамично развивающихся секторов и играют огромную роль в современной экономике. В частности, они влияют на сферу медицины и сельского хозяйства.

БНБК предоставляет уникальную возможность поделиться своими знаниями, опытом и идеями в области биотехнологий, а также будет способствовать развитию инноваций в этой перспективной отрасли.

«Надеюсь, по результатам форума продвижение продуктов БНБК на рынок Российской Федерации для достижений цели импортозамещения в Союзном государстве будет выведено на принципиально новый уровень», - добавил Игорь Брыло.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2023
валюта курс
EUR 3.1327
USD 2.9185
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1500 -0
USD 2.9185 -0.009
RUB 3.6632 -0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1220 3.1360
USD 2.9000 2.9120
RUB 2.7000 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0797
EUR/RUB 84.8000 114.2000
USD/RUB 78.8000 105.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте