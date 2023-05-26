СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ РОССИЯН К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА ПО НЕДОСТАЮЩИМ АМИНОКИСЛОТАМ

10:18 29.05.2023 Хотим предложить российским коллегам строительство завода по недостающим аминокислотам. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло на I Биотехнологическом форуме Союзного государства. «Биотехнологический форум Союзного государства - первое масштабное мероприятие на БНБК. С сентября прошлого года мы вышли на хорошие производственные показатели и корпорации есть что показать. При этом наша главная задача - это налаживание сотрудничества с Россией», - отметил Игорь Брыло.