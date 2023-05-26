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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ РОССИЯН К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА ПО НЕДОСТАЮЩИМ АМИНОКИСЛОТАМ
10:18 29.05.2023
Хотим предложить российским коллегам строительство завода по недостающим аминокислотам. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло на I Биотехнологическом форуме Союзного государства.
«Биотехнологический форум Союзного государства - первое масштабное мероприятие на БНБК. С сентября прошлого года мы вышли на хорошие производственные показатели и корпорации есть что показать. При этом наша главная задача - это налаживание сотрудничества с Россией», - отметил Игорь Брыло.
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