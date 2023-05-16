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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
11:20 17.05.2023
Беларусь и Россия подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере ядерной медицины. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям.
Согласно документу, стороны рассматривают возможность реализации ряда союзных интеграционных проектов в сфере медицины и фармацевтики, среди которых реализация радиофармпрепаратов и изотопов для их производства; локализация производства медицинской техники и поставка медицинского оборудования из России в Беларусь; создание многофункциональных центров облучения.
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