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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


РОССИЯ ГОТОВА СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ С БЕЛАРУСЬЮ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРАМ - ПОСОЛ


12:44 15.05.2023

Российская сторона выразила готовность снять ограничения еще по отдельным позициям в торговле с Беларусью. Об этом сообщил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, на встрече с зампредом правительства РФ, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым обсуждалась тема защиты общего союзного рынка. По его словам, параллельный импорт и демпинг третьих стран имеют место быть.

"Для нас критически важный сегмент - это машиностроение, - подчеркнул дипломат. - Безусловно, мы хотим сохранить хотя бы доли наших предприятий по поставкам в России".

В России реализуется ряд мощных федеральных программ по обновлению парка в сфере электротранспорта и в сфере классических автобусов. Открылась тема поставок пассажирской техники. Наши производители могут предложить свои модели, уверен посол.

"И мы договорились, что в ближайшее время на уровень правительства России будет передан перечень еще по отдельным товарным позициям, по поставкам которых сохраняются определенные ограничения (они имеют либо локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства). Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время снять, если они есть", - сказал Дмитрий Крутой.
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