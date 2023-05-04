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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


В МИНСКЕ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА


10:15 05.05.2023

В Минске 4 мая состоялось 58-е заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, в ходе заседания были рассмотрены вопросы относительно обстановки, складывающейся на внешней границе Союзного государства, а также выработан комплекс мер по корректировке построения охраны границы с учетом существующих вызовов и угроз пограничной безопасности.

Члены коллегии обсудили ход реализации плана по совершенствованию межведомственных нормативных правовых актов и постановлений коллегии Пограничного комитета Союзного государства. Продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области пограничной безопасности.

Кроме того, на заседании рассмотрены результаты проведенной научной экспертизы Концепции пограничной политики Союза Беларуси и России, в рамках которой дана оценка положениям действующей концепции с учетом развития интеграционных процессов в Союзном государстве, а также произошедшие социально-политические и экономические изменения внутреннего и международного характера. Участниками отдельно отмечена необходимость дальнейшего совершенствования пограничной политики, наращивание возможностей сторон по обеспечению пограничной безопасности на внешних границах Союзного государства.

Под пристальным вниманием коллегии Пограничного комитета находится вопрос, связанный с совершенствованием инфраструктуры государственной границы и технической оснащенностью подразделений границы. В этой связи в ходе заседания рассмотрен вопрос относительно освоения финансовых средств, выделенных в рамках программы Союзного государства «Развитие пограничной безопасности Союзного государства» на период 2023-2027 годов.

По завершении работы коллегии руководители делегаций отметили, что принятые решения носят сугубо практическую направленность и позволят повысить уровень взаимодействия органов пограничной службы Республики Беларусь и пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации по пресечению правонарушений на внешней границе Союзного государства, а также будут способствовать эффективному использованию возможностей пограничных ведомств по решению возложенных на них задач.

В заседании приняли участие руководители пограничных ведомств Беларуси и Российской Федерации - генерал-лейтенант Анатолий Лаппо и генерал армии Владимир Кулишов, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, члены коллегии Пограничного комитета Союзного государства, а также руководители структурных подразделений и эксперты пограничных ведомств Беларуси и России.
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