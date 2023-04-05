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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
НПЦ НАН БЕЛАРУСИ И СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ «ПРОГРЕСС» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:17 06.04.2023
НПЦ НАН Беларуси и Союз промышленников «Прогресс» подписали меморандум о сотрудничестве в области научно-технической кооперации и по механизации сельского хозяйства. Документ подписан в рамках II Международной научно-практической конференции Союза промышленников «Прогресс», в которой приняли участие представители министерств, государственных структур и научно-образовательной сферы Беларуси и России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на мероприятии, которое прошло 30 марта в Москве, обсуждались вопросы дальнейшего развития экономики Союзного государства, а также реализации интернациональных проектов, направленных на развитие человеческого потенциала и подготовку молодых профессиональных кадров для качественного обновления производств в условиях интенсивного импортозамещения.
Среди планов – совместные образовательные программы, научная деятельность, а также внедрение прогрессивных практик прикладной науки в производственные процессы.
В ходе конференции с докладом «Опыт взаимодействия с высшими учебными учреждениями образования Республики Беларусь в подготовке специалистов аграрного профиля и в проведении совместных научных исследований» выступил генеральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» Дмитрий Комлач.
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