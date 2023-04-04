Лукашенко 5-6 апреля совершит визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в Москве 6 апреля он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России.

Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема - разработка Концепции безопасности Союзного государства.

Традиционно часть вопросов повестки ВГС будут связаны с текущей деятельностью в рамках Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.

Накануне, 5 апреля, Лукашенко и Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней они обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС. Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности.