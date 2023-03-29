Беларусь и Россия обновят нормативную базу сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности (ИС). Подготовку соглашения между правительствами Беларуси и РФ о сотрудничестве в сфере ИС обсудили на 5-м заседании подкомиссии по интеллектуальной собственности в рамках комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, которое прошло 29 марта 2023 г. под сопредседательством первого заместителя генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь Алексея Курмана и начальника управления международного сотрудничества Роспатента Глеба Кувыркова.

Как сообщается на сайте Роспатента, предполагается, что новый документ будет охватывать все аспекты российско-белорусского сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности и заменит собой действующее межправительственное соглашение между двумя странами о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности от 20 июля 1994 г.

Результаты работы будут представлены на очередном заседании комиссии.