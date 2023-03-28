|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПОМОГЛО ОБЕСПЕЧИТЬ РЕКОРДНЫЙ ТОВАРООБОРОТ С РФ
10:39 29.03.2023
Межрегиональное сотрудничество помогло обеспечить рекордный товарооборот с Российской Федерацией. Об этом заявил 28 марта 2023 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета министров Союзного государства в Москве.
«В 2022 году Беларусь посетило более ста делегаций различного уровня субъектов Российской Федерации. Состоялось примерно такое же количество визитов белорусских делегаций в российские регионы», - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
Он также отметил, что старается посещать российские регионы как можно чаще и пригласил премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина посетить регионы Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.03.2023
Курсы в банках
на 29.03.2023
Конвертация в банках
на 29.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте