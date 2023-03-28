Межрегиональное сотрудничество помогло обеспечить рекордный товарооборот с Российской Федерацией. Об этом заявил 28 марта 2023 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета министров Союзного государства в Москве.

«В 2022 году Беларусь посетило более ста делегаций различного уровня субъектов Российской Федерации. Состоялось примерно такое же количество визитов белорусских делегаций в российские регионы», - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он также отметил, что старается посещать российские регионы как можно чаще и пригласил премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина посетить регионы Беларуси.