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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ИННОВАЦИОННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:35 28.03.2023
Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Документ подписан по итогам заседания Совета министров Союзного государства с участием премьер-министров двух государств Романа Головченко и Михаила Мишустина,
Как сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям, приняты постановления, касающиеся итогов торгово-экономического сотрудничества в 2021-2022 годах, выполнения договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ, некоторых других вопросов.
Подписаны также соглашения:
"О разработке стратегии научно-технологического развития Союзного государства";
"О программах Союзного государства в области космоса (о создании спутника (спутниковой группировки) и проведении совместных исследований по дистанционному зондированию Земли)";
"О сотрудничестве Беларуси и России в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения";
"О Межгосударственном центре для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства".
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