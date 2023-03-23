Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Документ подписан по итогам заседания Совета министров Союзного государства с участием премьер-министров двух государств Романа Головченко и Михаила Мишустина,

Как сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям, приняты постановления, касающиеся итогов торгово-экономического сотрудничества в 2021-2022 годах, выполнения договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ, некоторых других вопросов.

Подписаны также соглашения:

"О разработке стратегии научно-технологического развития Союзного государства";

"О программах Союзного государства в области космоса (о создании спутника (спутниковой группировки) и проведении совместных исследований по дистанционному зондированию Земли)";

"О сотрудничестве Беларуси и России в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения";

"О Межгосударственном центре для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства".