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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ВЫПОЛНИЛИ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ МЕРОПРИЯТИЙ СОЮЗНЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ


17:13 16.03.2023

Беларусь и Россия выполнили более половины мероприятий союзных программ в сфере энергетики. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Как рассказал Виктор Каранкевич на встрече с депутатами Государственной Думы России, страны поэтапно продвигаются в вопросах создания объединенных рынков газа и электроэнергии.

«Вопросы непростые, чувствительные для обеих сторон. По многим из них развязки и взаимоприемлемые решения уже найдены», - отметил он.

По его словам, достигнуты договоренности о ценовых условиях поставок в Беларусь российского газа на ближайшие три года, обозначены приоритетные задачи по реализации союзных программ по созданию объединенных рынков энергоресурсов.

«На сегодня выполнено более половины запланированных мероприятий союзных программ в сфере энергетики», - констатировал он.

В частности, полностью реализована союзная программа по атомной энергетике. Отработаны на межведомственном уровне и сейчас проходят внутригосударственные процедуры согласования проекты основополагающих документов: межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии, а также правил его функционирования. В стадии отработки - единые принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа.

«Для нас важно, чтобы эти документы не просто обеспечили будущее развитие общих рынков энергоресурсов, порядок нашей совместной работы, но и сближение условий для субъектов хозяйствования двух стран. Это принципиальная позиция белорусской стороны», - отметил Виктор Каранкевич.

Он отметил, что 2023 год будет определяющим в реализации масштабных проектов по созданию общих энергорынков.

«Нам предстоит найти развязки по ряду вопросов и завершить основную работу над пакетом межправительственных соглашений в газовой сфере, - рассказал он. - Рассчитываем и на вашу поддержку - парламентское измерение играет важную роль в продвижении союзных программ, как в части выработки предложений по имплементации принятых союзных решений в национальные и ведомственные программы, так и в части дальнейшего совершенствования законодательной базы, создания комфортных экономико-правовых условий для развития двустороннего сотрудничества в электроэнергетике и газовой отрасли».
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