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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
СОЮЗНАЯ ПРОГРАММА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ВЫПОЛНЕНА - МИНЭНЕРГО
10:28 13.03.2023
Союзная программа Беларуси и России по развитию атомной энергетики уже полностью выполнена. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
Подписаны межправительственные соглашения по транспортировке радиоактивных материалов и обращению с отработавшим ядерным топливом БелАЭС. 28 февраля подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Беларуси и наценки ОАО "Белтрансгаз" на период до 2025 года включительно. Также цены будут формироваться в российских рублях, исходя из условий 2022 года, перечислил глава ведомства.
"Сейчас у нас задача - обеспечить реализацию третьего блока мероприятий этой союзной программы. Это формирование принципов по объединенному рынку газа Союзного государства. И это уже будет правовой основой и дальнейшим толчком в выстраивании работы и на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства", - сказал Виктор Каранкевич.
Самая главная задача - это сближение условий для хозяйствующих субъектов двух стран, уверен министр.
"Мы ставим себе задачу как раз эти принципы проговорить, обсудить и вынести на рассмотрение в первую очередь глав правительств для их одобрения и дальнейшего вынесения на уровень глав государств", - отметил Виктор Каранкевич.
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