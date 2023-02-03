Лукашенко и Путин вечером 5 февраля обсудили по телефону три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества.

В частности, стороны обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. Поговорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России.

Основное, о чем они договорились - определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных ими ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия. Этому был посвящен второй блок вопросов в разговоре Лукашенко и Путина.

Третий - подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодня вопросов Лукашенко и Путин обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи.