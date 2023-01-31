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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
В НАН БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО СОЮЗНЫМ ПРОГРАММАМ
10:43 01.02.2023
2 февраля в Национальной Академии наук Беларуси состоится совещание с участием государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.
Как сообщает портал soyuz.by, в числе участников мероприятия - представители государственных заказчиков программ и мероприятий Союзного государства от Беларуси в областях обороны и безопасности.
Участники совещания подведут итоги реализации в минувшем году союзных программ и мероприятий в вышеназванных сферах.
Кроме того, на совещании планируется рассмотреть вопросы подготовки проектов новых программ Союзного государства по этим направлениям.
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