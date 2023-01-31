2 февраля в Национальной Академии наук Беларуси состоится совещание с участием государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

Как сообщает портал soyuz.by, в числе участников мероприятия - представители государственных заказчиков программ и мероприятий Союзного государства от Беларуси в областях обороны и безопасности.

Участники совещания подведут итоги реализации в минувшем году союзных программ и мероприятий в вышеназванных сферах.

Кроме того, на совещании планируется рассмотреть вопросы подготовки проектов новых программ Союзного государства по этим направлениям.