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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДЯТ БУДУЩЕЕ И ГОРИЗОНТЫ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ


17:00 31.01.2023

Институт философии Национальной академии наук Беларуси, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Делового и культурного комплекса посольства Республики Беларусь в РФ проводят 2-3 февраля 2023 года в Москве VI совместную белорусско-российскую научно-практическую конференцию «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на форуме планируется обсудить широкий комплекс проблем актуального культурно-цивилизационного развития, прежде всего в контексте инновационной социальной динамики и проектирования модели устойчивого будущего народов Беларуси и России.

Среди тем, которые будут подняты учеными двух стран - философские проблемы цивилизационного развития современного мира; место Беларуси и России в глобальных цивилизационных процессах; становление и перспективы развития глобального социума в цифровую и постпандемическую эпоху, стратегия развития цифрового общества и цифровой экономики в перманентно меняющемся мире. Особое внимание будет уделено таким проблемам, как: цифровые технологии как элемент реализации целей устойчивого развития общества; стратегия и направления технологической модернизации, связанные с ней риски и вызовы; модели управления в цифровую эпоху, научное искусство и культура цифрового мира и др.

Ставший уже традиционным белорусско-российский научный форум, проводимый на базе Делового и культурного комплекса при посольстве Беларуси в РФ, представляет собой площадку для выработки научно обоснованных механизмов достижения устойчивого развития Союзного государства, а также эффективного функционирования вышеназванных интеграционных образований. Особое внимание при этом уделяется цифровой трансформации, рассматриваемой как один из важнейших драйверов и магистральный вектор развития мировой экономики и глобального информационного общества в целом, а также являющейся частью национальных стратегий Республики Беларусь и Российской Федерации.
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