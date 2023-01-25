Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз.

Документ был подписан в Минске 19 июня 2020 года.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что основная цель соглашения - "создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы". Стороны взаимно признают визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории России и Беларуси, а также отметки о пересечении границы Союзного государства, сообщает ТАСС.

"В рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Беларуси в пунктах пропуска", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, каждая из сторон сможет отказать во въезде либо сократить срок пребывания на территории своего государства любого иностранного гражданина или лица без гражданства, "если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством".

Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур и будет действовать до тех пор, пока одна из сторон письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие.